Juventus, Dybala'nın sözleşmesini uzatıyor
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Juventus, Dybala'nın sözleşmesini uzatıyor

Juventus, Dybala'nın sözleşmesini uzatıyor
04.05.2020 10:30 | Son Güncelleme: 04.05.2020 10:30

Juventus Spor Direktörü Fabio Paratici, Arjantinli yıldız Paulo Dybala'nın sözleşmesini uzatmak için çalışmalara başladıklarını söyledi.

Juventus Spor Direktörü Fabio Paratici, Arjantinli yıldız Paulo Dybala'nın sözleşmesini uzatmak için çalışmalara başladıklarını söyledi.

Yaklaşık 1.5 aydır korona virüs tedavisi gören Dybala'ya sevindirici haber kulübü Juventus'tan geldi. İtalyan ekibinin sportif direktörü Fabio Paratici, Sky Sport'a yaptığı açıklamada, 26 yaşındaki oyuncunun sözleşmesini uzatmak istediklerini söyledi. Paratici, "Paulo Dybala'nın sözleşmesini uzatmak için çalışıyoruz. Onu yıllarca Juventus'un bir parçası olarak görmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Bu sezon 34 maçta 13 gol, 12 asist ile takımına sağlayan başarılı futbolcuyla Manchester United ve Tottenham'ın da ilgilendiği konuşuluyor.

(Uygar Aydın/İHA)

Kaynak: İHA

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