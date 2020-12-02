Juventus - Dinamo Kiev Şampiyonlar Ligi grup maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta başlayacak? Ücretsiz izlenecek mi?
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Juventus - Dinamo Kiev Şampiyonlar Ligi grup maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta başlayacak? Ücretsiz izlenecek mi?

02.12.2020 10:33 | Son Güncelleme: 02.12.2020 10:37
Juventus - Dinamo Kiev Şampiyonlar Ligi grup maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta başlayacak? Ücretsiz izlenecek mi?

2020-2021 sezonunun UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor. Bugün gruplarda 5. haftanın 2. maçları oynanacak. Peki Juventus - Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak? Şifresiz izlenebilecek mi?

Şampiyonlar Ligi heyecanı uzun bir aradan sonra başlıyor. Bugün grupların 5. hafta ikinci karşılaşmaları oynanacak. Peki Juventus - Dinamo Kiev maçı saat kaçta, ne zaman başlıyor? Hangi kanaldan izlenir? Hakemleri kimler? Nerede oynanacak?

JUVENTUS - DİNAMO KİEV MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Juventus - Dinamo Kiev maçı 2 Aralık Çarşamba günü (bu akşam) Türkiye saatiyle 23:00 'da başlayacaktır.

JUVENTUS - DİNAMO KİEV MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Juventus - Dinamo Kiev maçını Bein Sports Max 1 kanalından izleyebilirsiniz. Ayrıca maçDigiturk 81, Kablo TV 236 kanallarında da yayınlanacaktır.

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JUVENTUS - DİNAMO KİEV MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Maç, Juventus Stadyumu, Torino, İtalya'da oynanacak.

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