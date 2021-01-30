Juventus, deplasmanda Sampdoria'yı 2 golle geçti
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Juventus, deplasmanda Sampdoria'yı 2 golle geçti

30.01.2021 22:31 | Son Güncelleme: 30.01.2021 22:31
Juventus, deplasmanda Sampdoria'yı 2 golle geçti

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 20. haftasında Juventus, deplasmanda Sampdoria'yı 2-0 yendi.

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 20. haftasında Juventus, deplasmanda Sampdoria'yı 2-0 yendi.

Cenova'daki Luigi Ferraris Stadı'nda oynanan müsabakada Juventus, Sampdoria'ya konuk oldu.

Siyah-beyazlılar, 20. dakikada Federico Chiesa'nın golüyle 1-0 öne geçti.

Müsabakanın ilk yarısı, konuk takımın üstünlüğüyle tamamlandı.

Karşılaşmanın 90+1. dakikasında Aaron Ramsey ile bir gol daha bulan Juventus, sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Juventus, bu sonuçla puanını 39'a yükseltti. Bir maç eksiği bulunan siyah-beyazlı ekip, lider Milan'ın 7 puan gerisinde bulunuyor.

Sampdoria ise Juventus karşısında bu sezon 10'uncu yenilgisini yaşarken, 26 puanla 10. sırada yer aldı.

Juventus'ta milli futbolcu Merih Demiral, bu maçta yedek kulübesinde yer alırken, karşılaşmada görev yapmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

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