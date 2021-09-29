Juventus - Chelsea maçı ne zaman, hangi kanalda? Juventus - Chelsea maçı şifresiz mi? CANLI izle!
Haberler.com / Osman Demir - Haberler | Spor
Şampiyonlar Ligi'nde hedefine ulaşmak isteyen Juventus - Chelsea bugün karşı karşıya geliyor. Şampiyonlar Ligi'nde haftanın en önemli maçlarından biri olan Juventus - Chelsea maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor.
Şampiyonlar Ligi'nde heyecanla beklenen müsabakada Juventus - Chelsea karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Juventus - Chelsea maçı şifresiz mi? Juventus - Chelsea maçı hakemi kim? Juventus - Chelsea maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı.
Juventus - Chelsea karşılaşması , Şampiyonlar Ligimaçı, 29-09-2021 Çarşamba günü saat 22.00'da oynanacak.
Juventus - Chelsea maçı Exxen'den canlı yayınlanacak.
Juventus - Chelsea maçını izlemek için Exxen kullanıcısı olmanız gerekmektedir.
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