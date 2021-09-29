Juventus - Chelsea maçı ne zaman, hangi kanalda? Juventus - Chelsea maçı şifresiz mi? CANLI izle!

Şampiyonlar Ligi'nde heyecanla beklenen müsabakada Juventus - Chelsea karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Juventus - Chelsea maçı şifresiz mi? Juventus - Chelsea maçı hakemi kim? Juventus - Chelsea maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı.

JUVENTUS - CHELSEA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Juventus - Chelsea karşılaşması , Şampiyonlar Ligimaçı, 29-09-2021 Çarşamba günü saat 22.00'da oynanacak.

JUVENTUS - CHELSEAMAÇI HANGİ KANALDA?

Juventus - Chelsea maçı Exxen'den canlı yayınlanacak.

JUVENTUS - CHELSEAMAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Juventus - Chelsea maçını izlemek için Exxen kullanıcısı olmanız gerekmektedir.

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