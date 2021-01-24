Juventus, Bologna'yı 2-0 yendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Juventus, Bologna'yı 2-0 yendi

24.01.2021 16:45 | Son Güncelleme: 24.01.2021 16:45
Juventus, Bologna'yı 2-0 yendi

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 19. haftasında Juventus, konuk ettiği Bologna'yı 2-0 mağlup etti.

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 19. haftasında Juventus, konuk ettiği Bologna'yı 2-0 mağlup etti.

Torino'daki Allianz Stadı'nda oynanan müsabakada zirveye yaklaşmaya çalışan Juventus ile ligde orta sıralarda yer alan Bologna karşı karşıya geldi.

Ev sahibi takım, 15. dakikada Brezilyalı Arthur ile 1-0 öne geçti. İki takım da karşılıklı fırsatlar yakalasa da ilk yarı, Juventus'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıya konuk ekip, skor eşitlemek için yüklense de Juventus, 71. dakikada ABD'li McKennie ile farkı 2'ye çıkardı. Maçın son anlarında Juventus, Bologna kalesinde net pozisyonlar yakalasa da sonuçlandıramadı ve müsabaka ev sahibi takımın 2-0'lık galibiyetiyle sona erdi.

Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan milli futbolcu Merih Demiral, 90+2. dakikada McKennie'nin yerine oyuna dahil oldu.

Bu galibiyetle Juventus, puanını 36'ya yükseltti ve maç fazlasıyla puan tablosunda 4. basamağa yerleşti. 43 puanlı lider Milan'ın bu haftaya Atalanta'ya kaybetmesiyle Juventus ile lider arasındaki puan farkı da 7'ye indi.

Ligde bu sezon 9. yenilgisini Juventus karşısında alan Bologna ise 20 puanla 13. sırada yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Selçuk Özdağ Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Şeyma Subaşı Seren Serengil Tuba Büyüküstün İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Arda Turan Erol Bulut Gökhan Gönül Sergen Yalçın
Tüm Haberler Türk Nijerya Esenyurt Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Juventus, Bologna'yı 2-0 yendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.1.2021 16:48:03. #1.16#
title