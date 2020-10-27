Juventus - Barcelona maçı saat kaçta? Juventus - Barcelona maçı hangi kanalda? Juventus - Barcelona muhtemel ilk 11'leri!
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Juventus - Barcelona maçı saat kaçta? Juventus - Barcelona maçı hangi kanalda? Juventus - Barcelona muhtemel ilk 11'leri!

27.10.2020 18:08 | Son Güncelleme: 27.10.2020 18:29
Juventus - Barcelona maçı saat kaçta? Juventus - Barcelona maçı hangi kanalda? Juventus - Barcelona muhtemel ilk 11'leri!

Juventus ile Barcelona arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi Maçı Juventus Stadyumu, Torino'da oynanacak. Peki, Juventus - Barcelona maçı saat kaçta?
Juventus - Barcelona maçı hangi kanalda?
Juventus - Barcelona muhtemel ilk 11'leri!

Barcelona devi ile Jeventus UEFA Şampiyonlar Ligi Maçı 28 Ekim'de oynanacak.Juventus - Barcelona maçı saat kaçta?Juventus - Barcelona maçı hangi kanalda?Juventus - Barcelonamuhtemel ilk 11'leri!

JEVENTUS - BARCELONA MAÇI SAAT KAÇTA?

Juventus - Barcelona, UEFA Şampiyonlar Ligi maçı 28 10 2020 günü Bein Sports 2, kanalından yayınlanacak. Maçın başlama saati 23:00. Karşılaşmayı izleyebileceğiniz platform ve kanal bilgilerini aşağıdaki tabloda görebilirsiniz.

JEVENTUS - BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?

Bein Sports 2 Digiturk 78, Kablo TV 233, Web , numaralı kanallar üzerinden izlenebilmektedir. Ücretli olarak izlenebilecek maçların takibini buradan yapabilirsiniz.

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