Juventus, "Avrupa Süper Ligi"nden ayrılmazsa Serie A'ya katılamayabilir
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Juventus, "Avrupa Süper Ligi"nden ayrılmazsa Serie A'ya katılamayabilir

Juventus, 'Avrupa Süper Ligi'nden ayrılmazsa Serie A'ya katılamayabilir
Anadolu Ajansı / Barış Seçkin - Haberler | Spor

İtalya Futbol Federasyonu (FIGC) Başkanı Gabriele Gravina, Avrupa Süper Ligi'nin kurucuları arasında yer alan ve bu oluşumdan halen ayrılmayan Juventus'un bu şekilde İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) yer alamayacağını belirtti.

İtalya Futbol Federasyonu (FIGC) Başkanı Gabriele Gravina, Avrupa Süper Ligi'nin kurucuları arasında yer alan ve bu oluşumdan halen ayrılmayan Juventus'un bu şekilde İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) yer alamayacağını belirtti.

Gravina, Napoli merkezli bir radyo kanalına yaptığı açıklamada, kulüplerin liglere katılımı hususunda kuralların açık olduğunu belirterek, "Juventus, bir sonraki şampiyonaya yazılma zamanı geldiğinde eğer halen Avrupa Süper Ligi'nin bir parçası konumunda ise Serie A'ya katılamayacaklar. Taraftarlar için üzücü olabilir ancak kural, kuraldır ve bunlar herkes için geçerlidir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

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