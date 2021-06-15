Juventus, Alvaro Morata'nın kiralık sözleşmesini 1 yıl daha uzattı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Juventus, Alvaro Morata'nın kiralık sözleşmesini 1 yıl daha uzattı

Juventus, Alvaro Morata'nın kiralık sözleşmesini 1 yıl daha uzattı
Anadolu Ajansı / Barış Seçkin - Haberler | Spor

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus, İspanyol golcüsü Alvaro Morata'nın kiralık sözleşmesini 1 yıl daha uzattığını bildirdi.

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus, İspanyol golcüsü Alvaro Morata'nın kiralık sözleşmesini 1 yıl daha uzattığını bildirdi.

Juventus'tan yapılan yazılı açıklamada, 28 yaşındaki İspanyol golcünün gelecek sezon da siyah-beyazlı formayı giyeceği belirtildi.

İspanya'nın Atletico Madrid takımından geçen sezon kiralanan Morata, 2014-2016 arasında da Juventus'ta top koşturmuştu.

İspanyol golcü, bugüne kadar Juventus formasıyla 137 maçta 47 gol attı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Muharrem İnce Angela Merkel Fahrettin Altun Jens Stoltenberg
Magazin Müge Anlı Burcu Biricik Erkan Petekkaya İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Cristiano Ozan Tufan Roberto Mancini Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Juventus, Alvaro Morata'nın kiralık sözleşmesini 1 yıl daha uzattı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.6.2021 23:46:43. #1.14#

title