Juventus'a bir darbe de Atalanta'dan
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Juventus'a bir darbe de Atalanta'dan

Juventus'a bir darbe de Atalanta'dan
Anadolu Ajansı / Barış Seçkin - Haberler | Spor

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 31. haftasında Juventus, deplasmanda Atalanta'ya 1-0 yenildi.

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 31. haftasında Juventus, deplasmanda Atalanta'ya 1-0 yenildi.

Bergamo kentindeki Gewiss Stadı'nda oynanan mücadelede, ligin iddialı iki ekibi karşılaştı.

İki takımın dengeli başladığı maçın ilk yarısında gol sesi çıkmadı.

İkinci yarıda iki ekip de fırsatlar yakalarken, 87. dakikada Ruslan Malinovsky, ev sahibi takımı 1-0 öne geçirdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Atalanta, sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla, Atalanta puanını 64'e çıkartarak, puan tablosunda 3. basamağa yükseldi ve 62 puanlı rakibi Juventus'un önüne geçti.

Serie A'da son 9 yılın şampiyonu Juventus ise bu sezon 5. yenilgisini Atalanta karşısında yaşarken, puan tablosunda 4. sıraya gerileyerek, şampiyonluk şansını iyice zora soktu.

Juventus kadrosunda yer alan milli futbolcu Merih Demiral, bu maçta görev yapmadı.

Serie A'da bugün oynanan diğer maçlarda ise Bologna, sahasında Spezia'yı 4-1 yenerken, Lazio da konuk ettiği Benevento'yu 5-3 mağlup etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Ziya Selçuk Mario Draghi Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müjde Ar Mehtap Ar Burak Deniz Caner Cindoruk
Spor Ryan Babel Arda Turan Ersun Yanal Hamza Hamzaoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Juventus'a bir darbe de Atalanta'dan - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.4.2021 18:49:57. #1.15#

title