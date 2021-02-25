Juventus 2-0 Roma Maç Özeti

Serie A'nın 20. haftasında Juventus, Roma'yı konuk etti. Rakip kaleye sadece üç şut çekebilen Juventus, Roma'yı 2-0'la geçti. Perdeyi 13. dakikada Cristiano Ronaldo açtı. Golün pasını veren Alvaro Morata ise, Portekizli yıldıza bu sezon dördüncü asistini yaptı.