Juventus 2-0 Roma Maç Özeti
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Juventus 2-0 Roma Maç Özeti

25.02.2021 11:17 | Son Güncelleme: 25.02.2021 11:21

Serie A'nın 20. haftasında Juventus, Roma'yı konuk etti. Rakip kaleye sadece üç şut çekebilen Juventus, Roma'yı 2-0'la geçti. Perdeyi 13. dakikada Cristiano Ronaldo açtı. Golün pasını veren Alvaro Morata ise, Portekizli yıldıza bu sezon dördüncü asistini yaptı.

Serie A'nın 20. haftasında Juventus, Roma'yı konuk etti. Rakip kaleye sadece üç şut çekebilen Juventus, Roma'yı 2-0'la geçti. Perdeyi 13. dakikada Cristiano Ronaldo açtı. Golün pasını veren Alvaro Morata ise, Portekizli yıldıza bu sezon dördüncü asistini yaptı.

Juventus 2-0 Roma Maç Özeti

Kaynak: Dugout

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