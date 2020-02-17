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Juventus 2-0 Brescia

Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo'nun forma giymediği mücadelede siyah-beyazlı ekibe galibiyeti getiren golleri 38. dakikada Paulo Dybala ve 75. dakikada Juan Cuadrado kaydetti.

17.02.2020 04:37 | Son Güncelleme: 17.02.2020 04:37
Juventus 2-0 Brescia

Portekizli yıldızı 'nun forma giymediği mücadelede siyah-beyazlı ekibe galibiyeti getiren golleri 38. dakikada Paulo Dybala ve 75. dakikada Juan Cuadrado kaydetti.


Konuk ekipte forma giyen Florian Aye, 37. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.


Bu galibiyetle puanını 57'ye çıkaran , maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.


Sakatlığı nedeniyle altı aydır forma giyemeyen Giorgio Chiellini, 78. dakikada Leonardo Bonucci'nin yerine oyuna dahil oldu.


Kaynak: Hürriyet

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