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Juve'den Merih Demiral açıklaması

Takımının Roma ile oynadığı mücadelede sakatlanan ve sol diz ön çapraz bağları kopan Merih Demiral'ın ameliyatının başarılı geçtiği ve oyuncunun sahalara dönmesinin 6-7 ayı bulacağı açıklandı.

15.01.2020 10:40 | Son Güncelleme: 15.01.2020 10:45
Juve'den Merih Demiral açıklaması

Takımının ile oynadığı mücadelede sakatlanan ve sol diz ön çapraz bağları kopan 'ın ameliyatının başarılı geçtiği ve oyuncunun sahalara dönmesinin 6-7 ayı bulacağı açıklandı.


Juventus'ta forma giyen Merih Demiral'ın ameliyatı hakkında İtalyan kulübü resmi sitesinden bir açıklama yayımladı. Milli yıldızının ön çapraz bağ operasyonunun Avusturya'nın Innsbruck şehrinde yapıldığını ve ameliyatta kulüp doktoru Christian Fink'in de yer aldığı belirtildi. 21 yaşındaki futbolcunun ameliyatının başarılı geçtiği ve sahalara dönüşünün ise 6-7 ayı bulacağı açıklandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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