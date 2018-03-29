Justin Bieber Evsizlerin Yanına Uzanıp Sohbet Etti! O Anlar Kameraya Yansıdı
Justin Bieber Los Angeles'ta spor yaparken gördüğü evsizlerin yanına gidip uzanarak sohbet etti. Elindeki su ve şekeri onlarla paylaştı.
Justin Bieber Los Angeles'ta spor yaparken evsizleri görüp yanlarına giderek bir süre sohbet etti. Elindeki su ve şekeri paylaştı.
EVSİZLERİN YANLARINA UZANARAK SOHBET ETTİ
Los Angeles'ta geçtiğimiz günlerde Justin Bieber spor yaparken evsizleri görüp yanlarına giderek bir süre sohbet etti. Elindeki su ve şekeri onlarla paylaştı. Bieber'ın evsizlerin yanlarına uzanarak sohbet ettiği anlar kameraya yansıdı.
ANIL TUNA
YORUMLAR (5)
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justin zaten madde bağimlisi her sahnesinde madde kullaniyor harman kalmiştir nerden alabilirim diye sormuştur çünkü amerikada evsizlerin çoğu madde kullandiklari için sokaklardaCevap Yaz Yayından Kaldır
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Onara ev alsın başlarını sokuçak, o zaman Dünyada Star.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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justin biberin çakmasıdır oCevap Yaz Yayından Kaldır
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reklam kokan hareketler bunlarCevap Yaz Yayından Kaldır
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Bizim burnu havada popçular örnek alsın dünya starınıCevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır