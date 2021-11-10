Justin Bieber'in eşi Hailey Baldwin Bieber iç çamaşırı pozlarıyla nefes kesti
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Justin Bieber'in eşi Hailey Baldwin Bieber iç çamaşırı pozlarıyla nefes kesti

Justin Bieber'in eşi Hailey Baldwin Bieber iç çamaşırı pozlarıyla nefes kesti
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Dünyaca ünlü model Hailey Baldwin Bieber, sosyal medya hesaplarından iç çamaşırı pozlarını paylaştı. Victoria's Secret'ın iç çamaşırlarını giyen model, nefes kesti. İşte detaylar...

Hailey Baldwin Bieber, Victoria's Secret markalı iç çamaşırıyla verdiği pozlarla olay yarattı.

Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber'in eşi olan model, 38 milyon 700 bin takipçisi olduğu Intagram'dan iki post paylaştı.

Beş kare paylaşan Bieber'e kısa sürede binlerce beğeni geldi.

Birbirinden farklı iç çamaşırıyla objektife poz veren model, fotoğrafları yoruma kapattı. Bieber, son karesini ise siyah beyaz yayınladı.

Kaynak: Snob Magazin

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Justin Bieber'in eşi Hailey Baldwin Bieber iç çamaşırı pozlarıyla nefes kesti - Haberler Magazin
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