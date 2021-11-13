Jürgen Klopp West Ham Mağlubiyetindeki VAR Kararını Eleştirdi - Haberler Spor
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Jürgen Klopp West Ham Mağlubiyetindeki VAR Kararını Eleştirdi

Dugout - Haberler | Spor

Liverpool, Londra Stadyumu'nda çıktığı West Ham United deplasmanında 3-2'lik mağlup ayrıldı. Liverpool teknik direktörü Jürgen Klopp, maçın ardından yaptığı açıklamlalarda VAR Odası'nın kararlarını eleştirdi.

Liverpool, Londra Stadyumu'nda çıktığı West Ham United deplasmanında 3-2'lik mağlup ayrıldı. Liverpool teknik direktörü Jürgen Klopp, maçın ardından yaptığı açıklamlalarda VAR Odası'nın kararlarını eleştirdi.

Dugout - Spor Haberleri

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