Jürgen Klopp'tan İngiltere'ye koronavirüs eleştirisi Açıklaması
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Jürgen Klopp'tan İngiltere'ye koronavirüs eleştirisi Açıklaması

İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool'un teknik direktörü Jürgen Klopp, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı önlemlerin geç alındığını belirterek İngiliz hükümetini eleştirdi.

Jürgen Klopp'tan İngiltere'ye koronavirüs eleştirisi Açıklaması
21.06.2020 18:11 | Son Güncelleme: 21.06.2020 18:14

İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool'un teknik direktörü Jürgen Klopp, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı önlemlerin geç alındığını belirterek İngiliz hükümetini eleştirdi.

Klopp, İngiliz basınında yer alan açıklamasında, salgının başladığı günlerde şampiyonluğu kaybetmekten ziyade insanların ölmesi nedeniyle endişe duyduğunu kaydetti.

Koronavirüse karşı tedbirli davrandığını dile getiren Alman teknik adam, "İngiltere'de bir benzin istasyonuna gittiğimde yüz maskesi ve eldiveni olan tek kişi benim. Kendimi uzaylı gibi hissediyorum ancak biri bana salgının bittiğini söyleyene kadar bundan vazgeçmeyeceğim." ifadelerini kullandı.

İngiliz hükümetinin önlem almakta geciktiğini savunan Klopp, "Diğer ülkeler 5-6 hafta önce kapalı alanlarda maske takarken biz bunun için neden 15 Haziran'a kadar bekledik bilmiyorum. Maske takmanın mantıklı olup olmadığını tartışabilirsiniz ancak buna daha önce başlayan ülkelerdeki ölü sayısı İngiltere'den daha az. Bu da bir gerçek." yorumunu yaptı.

Almanya ile İngiltere arasında salgın sırasında büyük farklılıklar gördüğünü anlatan 53 yaşındaki teknik direktör, "İki ülkeden de haberler aldım ve durumun nasıl olduğunu biliyorum. Eğer dışarıdan bir uzaylı baksaydı iki farklı gezegenden geldiğimizi düşünürdü." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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