Jurgen Klopp Manchester United Maçı Ardından Konuştu
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Jurgen Klopp Manchester United Maçı Ardından Konuştu

18.01.2021 13:14 | Son Güncelleme: 18.01.2021 13:18

Premier Lig'in zirve mücadelesinde Liverpool, Anfield'da ağırladığı Manchester United ile golsüz berabere kaldı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Klopp, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Premier Lig'in zirve mücadelesinde Liverpool, Anfield'da ağırladığı Manchester United ile golsüz berabere kaldı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Klopp, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Jurgen Klopp Manchester United Maçı Ardından Konuştu

Kaynak: Dugout

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