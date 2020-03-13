Jurgen Klopp: Korona virüsünü Bana Değil, Uzmanlara Sorun Liverpool teknik direktörü Jurgen Klopp, kendisine korona virüsü hakkında sorulan bir soruya sert bir şekilde cevap verdi. Klopp, bu tür soruların sırf ünlü diye kendisine değil, bu işin uzmanlarına sorulması gerektiğini savundu.

Liverpool teknik direktörü Jurgen Klopp, kendisine korona virüsü hakkında sorulan bir soruya sert bir şekilde cevap verdi. Klopp, bu tür soruların sırf ünlü diye kendisine değil, bu işin uzmanlarına sorulması gerektiğini savundu. Kaynak: Dugout