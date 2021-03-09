Jürgen Klopp, Almanya Milli Takımı'nı çalıştırmayacak
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Jürgen Klopp, Almanya Milli Takımı'nı çalıştırmayacak

09.03.2021 18:11 | Son Güncelleme: 09.03.2021 18:14
Jürgen Klopp, Almanya Milli Takımı'nı çalıştırmayacak

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'un teknik direktörü Jürgen Kloop, bu yaz veya sonrasında Almanya Milli Takımı'nı çalıştırmak gibi bir niyetinin olmadığını söyledi.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'un teknik direktörü Jürgen Kloop, bu yaz veya sonrasında Almanya Milli Takımı'nı çalıştırmak gibi bir niyetinin olmadığını söyledi.

Takımının Leipzig ile yarın yapacağı UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçı öncesi basın toplantısı düzenleyen Klopp, Joachim Löw'ün bu yıla ertelenen 2020 Avrupa Şampiyonası'nın (EURO 2020) ardından Almanya Milli Takımı'ndaki teknik direktörlük görevini bırakacağına yönelik açıklamalarını değerlendirdi.

Almanya Futbol Federasyonundan milli takımı çalıştırması için teklif gelmesi halinde bunu kabul etmeyeceğini vurgulayan Klopp, "Bu yaz veya sonrasında Almanya Milli Takımı'nı çalıştıracak potansiyel adaylar arasında yer almıyorum. Liverpool ile sözleşmem 3 yıl daha devam edecek. Basit bir durum. Bir anlaşmam var ve süresi bitene kadar buna uyacağım." ifadelerini kullandı.

Löw'ün 15 yıldır çalıştırdığı Almanya Milli Takımı'ndaki performansından övgüyle bahseden 53 yaşındaki Klopp, "Joachim Löw, milli takımda uzun yıllar boyunca harika işlere imza attı. Milli takımı çalıştıran en başarılı teknik direktörlerden birisi oldu. EURO 2020'den sonra ayrılmak istemesini anlayabiliyorum ve bu işi, başkaları da yapabilir. Birçok kaliteli Alman teknik direktör var." değerlendirmesinde bulundu.

Löw, 2014'te Brezilya'nın ev sahipliğinde düzenlenen FIFA Dünya Kupası'nda şampiyonluk sevinci yaşamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu

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