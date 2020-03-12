Jurgen Klopp Adrian'ı Savundu Şampiyonalar Ligi son 16 Turu ikinci maçında Atletico Madrid'e Anfield'da 3-2 kaybederek turnuvaya veda eden Liverpool'da teknik direktör Jurgen Klopp, kaleci Adrian'ın yedikleri ilk goldeki hatası yüzünden onu suçlamadıklarını ve maçı bu yüzden kaybetmediklerini söyledi.

Şampiyonalar Ligi son 16 Turu ikinci maçında Atletico Madrid'e Anfield'da 3-2 kaybederek turnuvaya veda eden Liverpool'da teknik direktör Jurgen Klopp, kaleci Adrian'ın yedikleri ilk goldeki hatası yüzünden onu suçlamadıklarını ve maçı bu yüzden kaybetmediklerini söyledi. Kaynak: Dugout