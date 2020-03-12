Jurgen Klopp Adrian'ı Savundu
Şampiyonalar Ligi son 16 Turu ikinci maçında Atletico Madrid'e Anfield'da 3-2 kaybederek turnuvaya veda eden Liverpool'da teknik direktör Jurgen Klopp, kaleci Adrian'ın yedikleri ilk goldeki hatası yüzünden onu suçlamadıklarını ve maçı bu yüzden kaybetmediklerini söyledi.
12.03.2020 14:00 | Son Güncelleme: 12.03.2020 14:00
Şampiyonalar Ligi son 16 Turu ikinci maçında Atletico Madrid'e Anfield'da 3-2 kaybederek turnuvaya veda eden Liverpool'da teknik direktör Jurgen Klopp, kaleci Adrian'ın yedikleri ilk goldeki hatası yüzünden onu suçlamadıklarını ve maçı bu yüzden kaybetmediklerini söyledi.
Kaynak: Dugout