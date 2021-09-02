Jurassic World: Yıkılmış Krallık filmi oyuncuları kim? Jurassic World: Yıkılmış Krallık filmi konusu, oyuncuları
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Jurassic World: Yıkılmış Krallık filmi oyuncuları kim? Jurassic World: Yıkılmış Krallık filmi konusu, oyuncuları

Jurassic World: Yıkılmış Krallık filmi oyuncuları kim? Jurassic World: Yıkılmış Krallık filmi konusu, oyuncuları
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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Jurassic World: Yıkılmış Krallık filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Jurassic World: Yıkılmış Krallık konusu, özeti ve Jurassic World: Yıkılmış Krallık oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Jurassic World: Yıkılmış Krallık filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Jurassic World: Yıkılmış Krallık filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Jurassic World: Yıkılmış Krallık filmini izleyecek olanların merak ettiği Jurassic World: Yıkılmış Krallık konusu nedir, Jurassic World: Yıkılmış Krallık oyuncuları kimler ve Jurassic World: Yıkılmış Krallık özeti gibi konuları inceliyoruz.

JURASSİC WORLD: YIKILMIŞ KRALLIK FİLMİ KONUSU NEDİR?

Adanın uykuda olan yanardağı harekete geçince, Owen (Chris Pratt) ve Claire (Bryce Dallas Howard) adada kalan dinazorların soyunun tükenmesini engellemek için bir kurtarma kampanyası başlatır. Owen, hala ormanın derinliklerinde kayıp olan öncü raptor Blue'yu bulmak ister, Claire ise bu yaratıklara saygı duyduğunu anlamıştır ve misyonunu yerine getirmeye kararlıdır. Adaya vardıkları sırada lavların da harekete geçmesiyle, bu macera tüm gezegeni, prehistorik çağlardan beri görülmemiş ölümcül bir tuzağa sürükler.

Yönetmenliğini J.A. Bayona'nın üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda ise Bryce Dallas Howard, Chris Pratt, James Cromwell, Ted Levine ve Toby Jones yer alıyor.

JURASSİC WORLD: YIKILMIŞ KRALLIK FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: J.A. Bayona Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Oyuncular: Bryce Dallas Howard, Chris Pratt, Jeff Goldblum, BD Wong, James Cromwell

Tür: Aksiyon, Macera, Bilim Kurgu

Yapım Yılı: 2018 (124 dk) Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Vizyon Tarihi : 8 Haziran 2018 Cuma

Haber Yorumları
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Jurassic World: Yıkılmış Krallık filmi oyuncuları kim? Jurassic World: Yıkılmış Krallık filmi konusu, oyuncuları - Haberler
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