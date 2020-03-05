Jurassic Hayvanları Filmi

05.03.2020 14:52 | Son Güncelleme: 05.03.2020 14:52

Jurassic Hayvanları, dünyayı kurtarmak için bir araya gelen Star Paws ekibinin maceralarını konu ediyor. Star Paws takımı geri döner çünkü bu sefer tüm galaksi büyük bir tehlike altındadır. Marlon Butterpaws adındaki şeytani bir kedi, evreni yok etmeye çalışmaktadır. Star Paws ekibi, Butterpaws’ı bulup onu durdurmak ve dünyayı kurtarmak için zorlu bir mücadeleye girişmek zorunda kalır.

Yönetmen: Jason Wright

Senaryo: Shah Ananda

Filmin Türü: Animasyon

Orijinal Adı: Jurassic Bark

Yapımcı Firma: WOWNow Entertainment

Yapım Yılı: 2018

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Filmin Süresi: 70 dk.

Dağıtıcı Firma: CJ Entertainment Turkey

Vizyon Tarihi: 23.08.2019



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Kaynak: InterSinema.com