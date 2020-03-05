Jurassic Hayvanları Filmi
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Jurassic Hayvanları, dünyayı kurtarmak için bir araya gelen Star Paws ekibinin maceralarını konu ediyor. Star Paws takımı geri döner çünkü bu sefer tüm galaksi büyük bir tehlike altındadır. Marlon Butterpaws adındaki şeytani bir kedi, evreni yok etmeye çalışmaktadır. Star Paws ekibi, Butterpaws’ı bulup onu durdurmak ve dünyayı kurtarmak için zorlu bir mücadeleye girişmek zorunda kalır.
Yönetmen: Jason Wright
Senaryo: Shah Ananda
Filmin Türü: Animasyon
Orijinal Adı: Jurassic Bark
Yapımcı Firma: WOWNow Entertainment
Yapım Yılı: 2018
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Filmin Süresi: 70 dk.
Dağıtıcı Firma: CJ Entertainment Turkey
Vizyon Tarihi: 23.08.2019
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Kaynak: InterSinema.com