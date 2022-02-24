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Jura Devri'ne Ait Fosil Bulundu

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İskoçya'daki Skye Adası'nda Jura Devri'nden kalma fosil kalıntısı bulundu.

İskoçya'daki Skye Adası'nda Jura Devri'nden kalma fosil kalıntısı bulundu. Bulunan çene kemiğinin yaklaşık 170 milyon yıl önce yaşamış 'Dearc sgiathanach' adı verilen pterozor türüne ait olduğu belirtiliyor. Yapılan incelemeler, Dearc'ın gelişimini tamamlamadan öldüğünü gösteriyor. Kemikleri dinozorlar ve diğer bazı türlere kıyasla daha kırılgan olan pterozorların fosillerine sık sık rastlanmıyor

DailyMotion.com - Güncel

İskoçya, Fosil, Güncel, Haberler

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