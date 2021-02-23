"Jupiter's Legacy" dizisi 7 Mayıs'ta Netflix'te
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"Jupiter's Legacy" dizisi 7 Mayıs'ta Netflix'te

23.02.2021 18:09 | Son Güncelleme: 23.02.2021 18:12

Çizgi romandan uyarlanan "Jupiter's Legacy" dizisi, 7 Mayıs'ta tüm dünyada aynı anda sadece Netflix'te yayına girecek.

Çizgi romandan uyarlanan "Jupiter's Legacy" dizisi, 7 Mayıs'ta tüm dünyada aynı anda sadece Netflix'te yayına girecek.

Netflix'ten yapılan açıklamaya göre, Mark Millar ve Frank Quitely'nin çizgi romanından uyarlanan epik süper kahraman dizisi Jupiter's Legacy, onlarca yılı kapsayarak aile, güç ve sadakatin karmaşık dinamiklerine odaklanacak.

Josh Duhamel, Leslie Bibb, Ben Daniels, Elena Kampouris, Andrew Horton, Mike Wade ve Matt Lanter'ın başrolünde olduğu 8 bölümlük dizi, 7 Mayıs'ta Netflix'te yayında olacak.

Açıklamada, dizinin içeriğine ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"Neredeyse yüzyıldır insanlığın güvenliğini sağlamalarının ardından dünyanın birinci nesil süper kahramanları, artık miraslarını devralmaları için çocuklarına güvenmektedir. Ancak değerlerini kanıtlamaya istekli olan genç süper kahramanlar, ebeveynlerinin efsanevi itibarlarına yakışır şekilde davranmakta ve kişisel standartlarını buna göre belirlemekte zorlanır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Erdoğdu

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