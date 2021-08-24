Jüpiter'in Yörüngesinden Enerji 'Çalmazsak' Dünya Yanıp Kül Olacak"
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Jüpiter'in Yörüngesinden Enerji 'Çalmazsak' Dünya Yanıp Kül Olacak"

Jüpiter'in Yörüngesinden Enerji 'Çalmazsak' Dünya Yanıp Kül Olacak'
Space Mag Türkiye - Haberler | Teknoloji

Leap Motion'ın kurucusu, Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi NASA'nın Langley Araştırma Merkezi eski çalışanı olan Amerikalı bilim insanı David Holz, Dünya için kıyamet senaryosu yazdı: "1 milyar yıl içinde Dünya yanıp kül olacak.

Leap Motion'ın kurucusu, Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi NASA'nın eski çalışanı olan Amerikalı bilim insanı David Holz, Dünya için kıyamet senaryosu yazdı: "1 milyar yıl içinde Dünya yanıp kül olacak."

Nedeni ise Güneş Sistemi'nin Merkür ve Venüs'ten sonraki üçüncü gezegeni olan Dünya'nın Güneş'e yaklaşacak olması...

Peki çözüm var mı? Holz'e göre var. Çözüm, Güneş Sistemi'nin Mars'tan sonra gelen beşinci gezegeni Jüpiter'in yörüngesinden enerji çalmak.

Güneş Sistemi'nin en büyük gezegeni olan Jüpiter, Dünyamıza "hayat" verecek.

5 MİLYAR YIL ZAMAN KAZANACAĞIZ!

Holz'e göre ilerleyen teknolojiyle birlikte yakın gelecekte yapılacak bir operasyon, Dünya'ya en az 5 milyar yıl "rahatlatacak."

İşte Holz'ün planı:

Dünya ile Jüpiter arasına, yörüngeye Ay'ın yüzde 0.01 boyutunda bir asteroit gönderilecek.

Bu asteorit 6,000 yılda bir Dünya ile Jüpiter arasında geçecek.

Bu dönüş 6,000 yılda bir yaşanacak.

Bu sayede 1 miyar yıl içinde "aşırı sıcak" olacak olan Güneş, kendisinden uzak kalan Dünya'yı kasıp kavuramayacak ve bu 6,000 yıllık dönüşler insanlığa mavi gezegende 5 milyar yıl daha zaman tanıyacak.

Holz'e göre bu operasyonun maliyeti 150 milyar dolar, yani Amerika'nın yıllık bütçesinin yüzde 25'i...

Kaynak: Space Mag Türkiye

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