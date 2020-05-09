Jüpiter'in yeryüzünden en detaylı fotoğrafı çekildi
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BBC

Jüpiter'in yeryüzünden en detaylı fotoğrafı çekildi

Jüpiter'in yeryüzünden en detaylı fotoğrafı çekildi
09.05.2020 13:30 | Son Güncelleme: 09.05.2020 14:19

Hawaai'deki Gemini teleskobunu kullanan bilim insanları, Jüpiter'in çok detaylı bir kızılötesi fotoğrafını çekmeyi başardı.

Astronomlar Jüpiter atmosferinin üst katmanlarında yer alan bulutların altındaki sıcak bölgeleri kızılötesi algılayıcılarla takip ederek gaz devinin yeni bir fotoğrafını çekti. Hawaii'deki Gemini North Teleskobu'nu kullanılarak çekilen bu fotoğraf, yeryüzünden çekilen en detaylı Jüpiter fotoğraflarından biri oldu.

FARKLI BİR YÖNTEMLE ÇEKİLDİ

Dünya atmosferindeki değişimlerden etkilenmedikleri için genellikle en detaylı fotoğraflar Dünya'nın yörüngesindeki teleskoplardan çekiliyor. Bilim insanları bu fotoğrafı elde edebilmek için dünya atmosferinin yol açtığı bulanıklığı gideren "lucky imaging" (şanslı görüntüleme) adlı bir teknik uyguladı. Bu yöntemde aynı nesnenin çok sayıda fotoğrafı çekiliyor ve her fotoğrafta atmosferden kaynaklanan bulanıklık etkisinin en az olduğu yerler seçilerek bir araya getiriliyor. En "şanslı" fotoğraflar bir araya getirildiğinde, tek bir çekimde ulaşılamayacak bir netlik ortaya çıkıyor.

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GEZEGENE DAİR BİLGİLERE ULAŞMAK HEDEFLENİYOR

Kızılötesi, Hubble gibi teleskopların kaydettiği görülebilir ışık dalgalarından daha uzun bir frekans. Genellikle bilim insanları tarafından, kalın atmosferlerin altındaki faaliyetleri az da olsa tespit edebilmek için kullanılıyor. Bu yöntemi Jüpiter'e uygulayan araştırmacılar, gezegenin iç işleyişine dair yeni bilgilere ulaşmayı hedefliyor. Araştırmacıların çözmeye çalıştıkları bilmecelerden biri, gaz devinde yüzyıllar sürebilen devasa fırtınaların arkasındaki dinamikler.

BBC

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