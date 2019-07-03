Junioshow, 60 ülkeden binin üzerinde yabancı ziyaretçi ağırlıyor
Bebe-çocuk konfeksiyonu sektörünün dünyaya açılan kapısı niteliğine ulaşan Junioshow, kapılarını açtı.
Bebe-çocuk konfeksiyonu sektörünün dünyaya açılan kapısı niteliğine ulaşan Junioshow, kapılarını açtı. 0-12 yaş arası bebe çocuk sonbahar-kış modasına öncülük eden fuarda 150 firma stant açtı. Fuara 60 ülkeden bini aşkın yabancı ziyaretçi de katılıyor.
Kaynak: Dunya.com
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