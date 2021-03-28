Junior Fernandes: "Başakşehir'in kuvvetli yanını tekrar göstermek istiyoruz"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Junior Fernandes: "Başakşehir'in kuvvetli yanını tekrar göstermek istiyoruz"

İhlas Haber Ajansı / UYGAR AYDIN - Haberler | Spor

- Junior Fernandes: "Başakşehir'in kuvvetli yanını tekrar göstermek istiyoruz" Medipol Başakşehir'in tecrübeli futbolcusu Junior Fernandes, takım olarak eksiklerini bir an önce kapatıp, alacakları galibiyetlerle ligdeki pozisyonlarını değiştirmek istediklerini söyledi.

'Daha fazla yerde tutamadık' diyen Selçuk Bayraktar müjdeyi verdi: AKINCI PT-3 ilk uçuşunu başarıyla tamamladı
"Daha fazla yerde tutamadık" diyen Selçuk Bayraktar müjdeyi verdi: AKINCI PT-3 ilk uçuşunu başarıyla tamamladı
Sahte hesaptan gelen görüntülü aramayı kabul eden dernek başkanı şantajların hedefi oldu
Sahte hesaptan gelen görüntülü aramayı kabul eden dernek başkanı şantajların hedefi oldu

- Junior Fernandes: "Başakşehir'in kuvvetli yanını tekrar göstermek istiyoruz"

İSTANBUL - Medipol Başakşehir'in tecrübeli futbolcusu Junior Fernandes, takım olarak eksiklerini bir an önce kapatıp, alacakları galibiyetlerle ligdeki pozisyonlarını değiştirmek istediklerini söyledi.

Devre arası transfer döneminde Başakşehir'e katılan Junior Fernandes, kulübün sosyal medya hesabına açıklamalarda bulundu. Motivasyon sürecini kısa zamanda atlattığını söyleyerek cümlelerine başlayan Fernandes, "Geldiğim günden bu yana takım arkadaşlarım beni çok iyi karşıladı. Çok sıcak bir ortak var burada. Kendimi burada çok rahat ve futboluma adamış şekilde mutlu hissediyorum" ifadelerini kullandı.

"Kaliteme uygun bir lig"

Süper Lig'den; "Zorlu ve rekabetçi takımların olduğu bir lig" olarak bahseden 32 yaşındaki oyuncu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Gerçekten çok iyi oyuncular var burada. Ben bu ligde oynamaktan çok hoşnut olduğumu belirtmek istiyorum. Çünkü kaliteme uygun bir lig. Başakşehir de büyük bir kulüp benim için. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum."

"Takım içerisinde çok karakterli ve düzgün oyuncular var"

Takım içerisinde en iyi kiminle anlaştığına dair bir soruyu turuncu-lacivertli futbolcu, "Çok karakterli ve düzgün oyuncular var. Genel olarak herkesle iyi ilişki içerisindeyim. Zaten takımın iletişimi oldukça üst seviyede. Ama Brezilyalı oyuncularla çok daha iyi anlaştığımı söyleyebilirim, aynı dili konuşmamızdan dolayı. Giuliano, Leonardo, Rafael, Ponck, Caiçara ile biraz daha iyi anlaştığımı söyleyebilirim" diye cevaplandırdı.

"Zorlu bir süreç içerisindeyiz"

Başakşehir olarak sezon başından beri istenilen sonuçları alamadıklarına vurgu yapan Fernandes, "Zorlu bir süreç içerisindeyiz. Ancak kendimize güveniyoruz çünkü takım içerisinde kaliteli ayaklara sahibiz. Bizi yönetenler de oldukça yetkin insanlar. Bizim ihtiyacımız olan şey eksiklerimizi bir an önce giderip maçlara daha iyi şekilde hazırlanmak. Başakşehir'in o kuvvetli yanını tekrar göstermek istiyoruz ki ligdeki pozisyonumuz da bir an önce değişsin" dedi.

Junior Fernandes: 'Başakşehir'in kuvvetli yanını tekrar göstermek istiyoruz'
Junior Fernandes: 'Başakşehir'in kuvvetli yanını tekrar göstermek istiyoruz'
Junior Fernandes: 'Başakşehir'in kuvvetli yanını tekrar göstermek istiyoruz'
Junior Fernandes: 'Başakşehir'in kuvvetli yanını tekrar göstermek istiyoruz'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UYGAR AYDIN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Vladimir Putin Mehmet Özhaseki Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Esra Erol Binnur Kaya Demet Akalın Burcu Biricik
Spor Cenk Tosun Ersun Yanal Şenol Güneş Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Kokain
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Junior Fernandes: "Başakşehir'in kuvvetli yanını tekrar göstermek istiyoruz" - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.3.2021 13:59:35. #1.14#
title