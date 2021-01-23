Junior Fernandes Başakşehir'e

Medipol Başakşehir, geçen sezon Aytemiz Alanyaspor'dan sözleşmesi biterek Al Ittihad Kalba'ya transfer olan Junior Fernandes'i kadrosuna katıyor.

Medipol Başakşehir, geçen sezon Aytemiz Alanyaspor'dan sözleşmesi biterek Al Ittihad Kalba'ya transfer olan Junior Fernandes'i kadrosuna katıyor.

32 yaşındaki sol açık sözleşmesi bittikten sonra Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Ittihad Kalba ile sözleşme imzaladı. Geçtiğimiz günlerde sözleşmesini fesheden Fernandes, turuncu lacivertli kulüp için sağlık kontrolünden de geçti. Şilili futbolcunun 1.5 yıllık imza atması bekleniyor.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim ALİOĞLU