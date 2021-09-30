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Junior Davis Cup ve Junior Billie Jean King Cup finalleri

AA / Oktay Özden - Haberler | Spor
Junior Davis Cup ve Junior Billie Jean King Cup finalleri

Antalya'da genç tenisçilerin katılımıyla düzenlenen BNP Paribas Junior Davis Cup ve Junior Billie Jean King Cup finallerinde gruplardan çıkamayan Türkiye Milli Takımı, play-off maçlarında kızlarda Hong Kong, erkeklerde Mısır ile eşleşti.

Antalya'da genç tenisçilerin katılımıyla düzenlenen BNP Paribas Junior Davis Cup ve Junior Billie Jean King Cup finallerinde gruplardan çıkamayan Türkiye Milli Takımı, play-off maçlarında kızlarda Hong Kong, erkeklerde Mısır ile eşleşti.

Club Mega Saray Tenis Akademisi'nde gerçekleştirilen organizasyonun üçüncü gününde çeyrek finalistler belli oldu.

Kızların mücadele ettiği Junior Billie Jean King Cup'ta Çekya, Meksika, Fas, Almanya, Japonya, Peru, Kanada ve Rusya, erkeklerin yer aldığı Junior Davis Cup'ta da Çekya, Arjantin, Kanada, Rusya, Almanya, Meksika, Japonya ve Fransa çeyrek finale adını yazdırdı.

Gruplardan çıkamayan Türkiye,, play-off maçlarında kızlarda Hong Kong, erkeklerde Mısır ile rakip oldu. Ay-yıldızlılar, maçlarını yarın oynayacak.

21 ülkeden 32 takımın katıldığı organizasyon, 3 Ekim Pazar günü sona erecek.

AA / Oktay Özden - Spor Haberleri
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