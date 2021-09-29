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Junior Davis Cup ve Junior Billie Jean King Cup finalleri

AA / Oktay Özden - Haberler | Spor
Junior Davis Cup ve Junior Billie Jean King Cup finalleri

Antalya'da genç tenisçilerin katılımıyla düzenlenen BNP Paribas Junior Davis Cup ve Junior Billie Jean King Cup finallerine katılan Türkiye, ikinci gün maçlarını tamamladı.

ANTALYA (AA) - Antalya'da genç tenisçilerin katılımıyla düzenlenen BNP Paribas Junior Davis Cup ve Junior Billie Jean King Cup finallerine katılan Türkiye, ikinci gün maçlarını tamamladı.

Club Mega Saray Tenis Akademisi'nde gerçekleştirilen organizasyonda Kız Milli Takımı, Junior Billie Jean King Cup'ta Kanada'yla, Erkek Milli Takımı ise Junior Davis Cup'ta Japonya'yla karşılaştı.

Junior Billie Jean King Cup tekler bölümünde milli tenisçilerden Duru Söke, Martyna Ostrzgalo'yu 2-1 yenerken, Melisa Ercan, Victoria Mboko'ya 2-0 yenildi. Çiftler mücadelesinde Duru Söke/Melisa Ercan ekibi, Victoria Mboko/Martyna Ostrzgalo ikilisine 2-0 yenildi ve Kanada seriyi 2-1 galip tamamladı.

Junior Davis Cup'ta ise Erkek Milli Takımı, Japonya'ya karşı 3 maçını da kaybetti. Teklerde Önder Balcı, Naoya Honda'ya 2-0, Atakan Karahan, Hayato Matsuoka'ya 2-1, çiftlerde de Önder Balcı/Emirhan Bulut ekibi, Hayato Matsuoka/Satoru Nakajima ikilisine 2-0 kaybetti ve Japonya seriyi 3-0 kazandı.

Türkiye, yarın Junior Billie Jean King Cup'ta Almanya, Junior Davis Cup'ta Şili'yle karşı karşıya gelecek.

21 ülkeden 32 takımın katıldığı organizasyon, 3 Ekim Pazar günü sona erecek.

AA / Oktay Özden - Spor Haberleri
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