Junior Caiçara, 3 yıl daha Başakşehir'de
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Junior Caiçara, 3 yıl daha Başakşehir'de

Junior Caiçara, 3 yıl daha Başakşehir'de
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Medipol Başakşehir, Junior Caiçara'nın 2022 yılında bitecek olan sözleşmesinin 2023-2024 sezonu sonuna uzatıldığını açıkladı.

Medipol Başakşehir, Junior Caiçara'nın 2022 yılında bitecek olan sözleşmesinin 2023-2024 sezonu sonuna uzatıldığını açıkladı. Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Futbolcumuz Junior Caiçara'nın 2022 yılında bitecek olan sözleşmesi, 2023-2024 sezonu sonuna dek uzatılmıştır. Brezilyalı futbolcumuzun imza törenine Başkanımız Göksel Gümüşdağ ve Asbaşkanımız Mustafa Eröğüt katıldı. Geldiği günden bu yana ailemizden biri olan, aidiyet duygusu ve sahadaki mücadelesiyle tarihi şampiyonluğumuza da önemli katkılarda bulunan Junior Caiçara'ya kulübümüzde başarılarının devamını diliyoruz."

Junior Caiçara, 3 yıl daha Başakşehir'de
Junior Caiçara, 3 yıl daha Başakşehir'de

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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