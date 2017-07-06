Junio Show Beklentileri Aştı

Bebe Çocuk Konfeksiyonu Sektörü Sanayici ve İş Adamları Derneği (BEKSİAD), BTSO ve TÜYAP işbirliğiyle bu yıl 2. kez düzenlenen Bursa Uluslararası Bebe, Çocuk Hazır Giyim ve Çocuk İhtiyaçları Fuarı (Junio Show) bebe ve çocuk konfeksiyonu sektöründe faaliyet gösteren iş adamlarının yüzünü güldürdü.

Bursalı çocuk hazır giyim ve konfeksiyon üreticilerinin sonbahar-kış kreasyonlarını sergilediği fuara yurtdışı katılımı da yoğun oldu. URGE (Uluslararası rekabeti geliştirme) kapsamında 43 ülkeden yaklaşık bin kişinin katıldığı fuarda Doğu Avrupa, Orta Asya, Kuzey Afrika ve Körfez ülkelerinden gelen alım heyetlerinin yoğunluğu dikkat çekti. Fuarın gün geçtikçe büyüdüğüne dikkat çeken katılımcılar, fuarın Bursa bebe giyim ve konfeksiyon sektörünün tanıtımı için çok önemli olduğunu ve yabancı ziyaretçilerin de gelmesiyle sektörün uluslararası tanınırlığının artacağını dile getirdiler.

"FUARLAR ARACILARI ARADAN ÇIKARIYOR"

Melodi Bebe sahibi Cemal Eyüpoğlu fuarın çok iyi geçtiğini söyledi. Önceki fuarlarla kıyaslandığında daha fazla verim aldıklarını ifade eden Eyüpoğlu, "Bursa, bebek ve çocuk kıyafetlerinin Türkiye'de en yoğun üretildiği bir şehir. Kentimizde ciddi bir kültür ve bilgi birikimi oluştu. Ürettiğimiz ürünler de fuar aracılığıyla direkt müşterilerle buluşuyor. İmalatçıların müşteriyle bir araya gelme sıkıntısı böylece sona erdi. Yabancı ziyaretçilere de değinmek istiyorum. Bu yılki ziyaretçilerimiz satın almaya geliyor. 3 yıldır düzenli olarak Junioshow'a katılıyorum. Gelecek sene de burada olacağım" dedi.

"BEKSİAD VE BTSO GÖREVİNİ İYİ YAPTI"

Buude Kids sahibi Burak Köse de fuarda ilk kez yer aldıklarını ve olumlu izlenimlerle fuarı tamamlayacaklarını dile getirdi. Müşteri profillerinin yüzde 90'ını yabancıların oluşturduğunu vurgulayan Köse, şöyle konuştu: "Burada birçok yeni müşteri edindik. BTSO ve BEKSİAD görevini çok iyi yaptı. Bugün burada gördüğümüz sinerji nedeniyle bundan sonraki fuarlarda da yerimizi alacağız. Fuarın yılda iki kez yapılması bizim için büyük bir avantaj."

"TİCARİ BİR HAREKETLİLİK YAŞANIYOR"

Cocoland sahibi Gülşah Özbay da fuarda ticari bir hareketlilik yaşandığını vurguladı. Rusya, Körfez ülkeleri, Kuzey Afrika gibi coğrafyalardan müşterilerle temas kurduklarını aktaran Özbay, "Fuarın 6 ayda bir düzenlenmesi de bizim için bir avantaj. Buradaki birçok firma uluslararası marka olma hedefinde fuarlar aracılığıyla önemli bir yol kat edecektir. Biz de bu hedef doğrultusunda gelecek senelerde de fuarlarda yerimizi alacağız" diye konuştu.

"SONBAHAR-KIŞ KREASYONLARINI TANITMA ŞANSI YAKALADIK"

Agucuk Bebe sahibi Erol Can da Junioshow'dan memnun olduğunu kaydetti. Temas kurdukları müşterilerin imalathanelerini görmek istediğini belirten Can, şunları sıraladı: "3. kez Junioshow'dayım. Bundan sonra da burada olacağım. Bu fuarın yaz aylarında gerçekleştiriyor olması ve Bursalı üreticilerin sonbahar-kış kreasyonlarını tanıtma şansı bulabilmesi bizim için büyük bir avantaj. Bursa'daki bebe ve çocuk konfeksiyonun uluslararası bir marka haline gelmesi için fuarları çok önemli görüyorum."

"FUAR SEKTÖRÜN BÜYÜMESİ KATKI SAĞLAYACAKTIR"

Minimix sahibi Serdar Kaderli de fuarda yer almaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi. Cezayir, İran, Irak gibi ülkelerden gelen alım heyetleriyle sıcak temas kurduklarını söyleyen Kaderli "Fuarda yabancı alım heyetlerinin yerlilerden daha çok olduğunu görüyoruz. Birçok ikili iş görüşmesi yapma şansımız oldu. İlk defa katılmamıza rağmen büyük bir heyecanla karşılandık. Ürünlerimiz ilgi çekti. Bursa'da bebek ve çocuk konfeksiyonu sektörü, fuarlarla, reklamlarla, derneklerle bir bütün olursa dünyada bir marka olacaktır. Fuarın 6 ayda bir yapılması sektörün büyümesine katkı sağlayacaktır" dedi.

