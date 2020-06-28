HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Jungle Park, maske ve mesafe kuralına uygun şekilde misafirlerini ağırlayacak

İsfanbul Tema Park Direktörü Tankut Tonger, uluslararası standartlarda, Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı genelgeleri hem alışveriş merkezinde hem de yüzlerce egzotik canlının bir arada olduğu Jungle Park'ta uyguladıklarını belirterek, "Yani temizlik, hijyen malzemeleri, dezenfeksiyon...

Jungle Park, maske ve mesafe kuralına uygun şekilde misafirlerini ağırlayacak
28.06.2020 10:55 | Son Güncelleme: 28.06.2020 10:55

İsfanbul Tema Park Direktörü Tankut Tonger, uluslararası standartlarda, Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı genelgeleri hem alışveriş merkezinde hem de yüzlerce egzotik canlının bir arada olduğu Jungle Park'ta uyguladıklarını belirterek, "Yani temizlik, hijyen malzemeleri, dezenfeksiyon malzemeleri, maske ve mesafe kuralına çok dikkat ediyoruz." dedi.

Tankut Tonger, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Jungle Park tesisinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan 16 Mart genelgesiyle faaliyetlerine geçici süreyle ara verdiğini, 22 Haziran itibarıyla da tekrar faaliyete başladığını bildirdi.

Tesisin 2 bin 500 metrekarelik alanda bulunduğunu aktaran Tonger, Jungle Park'ta 100'den farklı tür, 400'den fazla canlı olduğunu, sürüngenler, akvaryum canlıları, yılanlar, memeliler gibi bir sürü canlıya ev sahipliği yaptıklarını anlattı.

Karantina sürecinde, kapalı kaldıkları süre zarfında özellikle canlıların misafirleri çok özlediğini ifade eden Tonger, "Onlara gerekli ihtimamı olabildiğince göstermeye çalıştık. Faaliyetlerimize tekrardan başladık." dedi.

Uluslararası standartlarda, Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı genelgeleri hem alışveriş merkezinde hem de Jungle Park'ta uyguladıklarını belirten Tonger, "Yani temizlik, hijyen malzemeleri, dezenfeksiyon malzemeleri, maske ve mesafe kuralına çok dikkat ediyoruz. Alışveriş merkezimizde ve Jungle Park tesisimizde bütün misafirlerimiz maske ile dolaşıyor." diye konuştu.

Tesis girişinde ateş ölçümü yaptıklarını bildiren Tonger, "Akabinde misafirlerimiz, maske ile sosyal mesafeyi gözeterek turlarına devam edebiliyor. Kapasitemizi, sosyal mesafeyi en üst seviyeye çıkarmak adına yüzde 50'ye düşürdük. Eş zamanlı olarak içeride 100'den fazla misafirimizi ağırlamıyoruz." ifadelerini kullandı.

Hayvanların, canlıların yakınında mutlaka dezenfeksiyon malzemesi bulundurduklarını aktaran Tonger, "Özellikle canlılarımızı beslerken veteriner hekim gözetiminde bu hassasiyete çok dikkat ettik. Maske ve siperlik, özel elbise kullanımına özen gösterdik. Aynı şekilde bu süreci sürdürmeye devam edeceğiz." dedi.

"Her türlü önlemi aldık"

Tankut Tonger, geçen yıl tesiste 300 binden fazla misafir ağırladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Okul grupları, yabancı misafirler, çocuklu aileler olmak üzere birçok yaş grubundan misafirimizi burada ağırladık. Şu an itibarıyla turizmin henüz zaman içerisinde belli bir seviyeye geleceğini varsayarsak başta İstanbul olmak üzere Marmara Bölgesi'nden ve tüm Türkiye'den misafirleri burada bekliyoruz.

Misafirleri ağırlamak için her türlü önlemi aldık. Özellikle annelere ve ebeveynlere sesleniyorum; aileler, gönül rahatlığıyla, hijyenik koşullar içerisinde, sosyal mesafeye uygun bir şekilde rahat rahat burada çocuklarıyla birlikte güzel vakit geçirebilir."

İşin doğası gereği, hikayeyi değiştirmenin önemine işaret eden Tonger, "Biz her sene belli başlı değişiklikler yapıyoruz. Yavrulayan canlılarımız oldu. Aslında doğa burada da kendi kendine tekrar ediyor ve canlılarımız çoğalıyor. Türkiye'nin en büyük hayvanat bahçeleri başta olmak üzere hepsiyle iletişim halindeyiz. Hayvan takası yapıyoruz. Misafirlerimizin değişik hayvanları görmesini sağlayacak altyapıya sahibiz." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

Son dakika: İthalatta 400'ün üzerinde eşya için ilave gümrük vergisi uygulanacak Ekonomi
Son dakika: İthalatta 400'ün üzerinde eşya için ilave gümrük vergisi uygulanacak
Denizli ve Muğla'da iki bölge 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi Ekonomi
Denizli ve Muğla'da iki bölge "kesin korunacak hassas alan" ilan edildi
İsrail'de BM aracının içinde cinsel ilişki skandalı patlak verdi Ekonomi
İsrail'de BM aracının içinde cinsel ilişki skandalı patlak verdi
Amerikalı genç kız, 50 yıldır çözülemeyen matematik problemini çözerek tarihe geçti Ekonomi
Amerikalı genç kız, 50 yıldır çözülemeyen matematik problemini çözerek tarihe geçti
Kimlik yerine ehliyetle sınava gelen öğrenci sınava alınmadı Ekonomi
Kimlik yerine ehliyetle sınava gelen öğrenci sınava alınmadı
Lüks araçlara ÖTV ödememek için ambulans süsü veren çete çökertildi Ekonomi
Lüks araçlara ÖTV ödememek için ambulans süsü veren çete çökertildi
Gümüşhane'de üretilen ve etin daha sağlıklı pişmesini sağlayan taş, mangalcıların gözdesi oldu
Gümüşhane'de üretilen ve etin daha sağlıklı pişmesini sağlayan taş, mangalcıların gözdesi oldu
1999 depremi öncesinde görülen yılanların tekrar ortaya çıkması vatandaşları tedirgin etti
1999 depremi öncesinde görülen yılanların tekrar ortaya çıkması vatandaşları tedirgin etti
Korona testi pozitif çıkan genç, hem kendi sağlığını hem de halk sağlığını tehlikeye attı
Korona testi pozitif çıkan genç, hem kendi sağlığını hem de halk sağlığını tehlikeye attı
İkinci el araçların fiyatları yükselince sıfır araçlar için bayiler önünde kuyruk oluştu
İkinci el araçların fiyatları yükselince sıfır araçlar için bayiler önünde kuyruk oluştu
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Seçil Özkan, Türkiye'yi bekleyen muhtemel koronavirüs senaryosunu paylaştı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Seçil Özkan, Türkiye'yi bekleyen muhtemel koronavirüs senaryosunu paylaştı
ATV'de stüdyodaki muhabirin çatışma bölgesindeymiş gibi haber sunması izleyiciyi şaşırttı
ATV'de stüdyodaki muhabirin çatışma bölgesindeymiş gibi haber sunması izleyiciyi şaşırttı
Alişan'ın ölümden döndüğü kaza sonrası kasko şirketinden alacağı ücret belli oldu
Alişan'ın ölümden döndüğü kaza sonrası kasko şirketinden alacağı ücret belli oldu
Tabelalara göre 4 bin kişinin kayıp olduğu İnegöl'de vatandaşlar Müge Anlı'ya çağrı yaptı
Tabelalara göre 4 bin kişinin kayıp olduğu İnegöl'de vatandaşlar Müge Anlı'ya çağrı yaptı
Eskişehirspor, sezonun bitimine dört hafta kala 2. Lig'e düştü
Eskişehirspor, sezonun bitimine dört hafta kala 2. Lig'e düştü
Hindistan, Çin sınırına füze konuşlandırdı
Hindistan, Çin sınırına füze konuşlandırdı
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 10 milyonu aştı
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 10 milyonu aştı
Adana karpuzunun kilogram fiyatı tarlada 1 liraya düştü
Adana karpuzunun kilogram fiyatı tarlada 1 liraya düştü
Herkes fiyatını konuşuyor peki ama Fatih'in portresi neden Londra'daydı? İşte tablonun yüzlerce yıllık serüveni
Herkes fiyatını konuşuyor peki ama Fatih'in portresi neden Londra'daydı? İşte tablonun yüzlerce yıllık serüveni
Böyle erkeklik olmaz! Kimliği bilinmeyen bir şahıs, tartıştığı genç kızı sokak ortasında dövdü
Böyle erkeklik olmaz! Kimliği bilinmeyen bir şahıs, tartıştığı genç kızı sokak ortasında dövdü
Riva'da meydana gelen tekne kazasında kayalıklarda mahsur kalan iki kişi ekipler tarafından kurtarıldı
Riva'da meydana gelen tekne kazasında kayalıklarda mahsur kalan iki kişi ekipler tarafından kurtarıldı
1 Haziran'dan sonra vakalar neden arttı? Virüsü yayan 3 temel hata var
1 Haziran'dan sonra vakalar neden arttı? Virüsü yayan 3 temel hata var
Seçim barajı düşüyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasında 4 alternatif var
Seçim barajı düşüyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasında 4 alternatif var
Dondurma reklamından 1.5 milyon TL aldığı iddialarını yalanlayan Aleyna: Daha fazla aldım
Dondurma reklamından 1.5 milyon TL aldığı iddialarını yalanlayan Aleyna: Daha fazla aldım
Markete giren hırsız susayınca dolaptan su içip çalmaya devam etti
Markete giren hırsız susayınca dolaptan su içip çalmaya devam etti
Konya'daki kazada hayatını kaybeden 7 kişi yan yana defnedildi, yakınları sinir krizi geçirdi
Konya'daki kazada hayatını kaybeden 7 kişi yan yana defnedildi, yakınları sinir krizi geçirdi
Alkollü sürücü, kendisine müdahale edenlerden helallik istedi
Alkollü sürücü, kendisine müdahale edenlerden helallik istedi
Üniversite sınavına hazırlandığı söyleyen Merve Boluğur, YKS sırasında fotoğraf paylaştı
Üniversite sınavına hazırlandığı söyleyen Merve Boluğur, YKS sırasında fotoğraf paylaştı
İbrahim Tatlıses, tehdit gerekçesiyle karakolluk olduğu oğluyla sarılıp barıştı
İbrahim Tatlıses, tehdit gerekçesiyle karakolluk olduğu oğluyla sarılıp barıştı
Ukrayna'da çocuğunu görmek isteyen Türk baba darbedildi, boğazı sıkıldı
Ukrayna'da çocuğunu görmek isteyen Türk baba darbedildi, boğazı sıkıldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Tunç Soyer Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cenk Eren Oğuzhan Koç Kenan Doğulu Safiye Soyman
Spor Falcao Fatih Terim Bülent Uygun Rıza Çalımbay Mete Kalkavan
Daha Fazla Kaza Türk Türk Lirası Cumhurbaşkanı
Şu an buradasınız: Jungle Park, maske ve mesafe kuralına uygun şekilde misafirlerini ağırlayacak - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.6.2020 10:58:53. #1.15#
title