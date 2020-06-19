Juneteenth gösterileri - NEW
ABD'de köleliğin yasaklanmasının 155'inci yıl dönümü olarak bilinen ve siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesiyle bu sene daha da öne çıkan 19 Haziran 1865 tarihi ülkenin değişik bölgelerinde kutlandı.
19.06.2020 23:43 | Son Güncelleme: 20.06.2020 01:07
ABD'de köleliğin yasaklanmasının 155'inci yıl dönümü olarak bilinen ve siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesiyle bu sene daha da öne çıkan 19 Haziran 1865 tarihi ülkenin değişik bölgelerinde kutlandı.
Kaynak: AA