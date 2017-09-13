Juncker'den Türkiye'ye Önemli Çağrı

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jean- Cloud Juncker, mali krizin ardından Avrupa Birliği ekonomisinin durumunun daha iyiye gittiğini savundu.



"Rüzgar Avrupa'nın yelkenlerine geri döndü, şimdi önümüzde bir fırsat penceresi var, ancak bu sonsuza dek açık kalmayacak, biz bu ivmeyi en iyi şekilde değerlendirelim: yelkenlerimizdeki rüzgarı yakalayalım."



Junker konuşmasında İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkış sürecine de değindi ve İngilizlerin üyelikten çıkma kararından pişman olacağını savundu.



"Biz üyelikten çıkış kararından üzüntü duyuyoruz, siz de bundan yakında üzüntü duyacaksınız. Ancak bizim İngiliz halkının görüşlerine saygı duymamız gerekiyor. Bununla birlikte üyelikken çıkış sürecinde ilerleyeceğiz. Brexit her şeyin sonu değil, Çünkü Breixt AB'nin geleceği anlamına gelmiyor."



Juncker. konuşmasında Türkiye ile ilişkilere de değindi. AB Komisyonu başkanı tam üyelik müzakerelerinin ilerleyememesinden Türkiye'yi sorumlu tuttu ve cezaevindeki gazetecilerin serbest bırakılması çağrısında bulundu.



Bunların yanı sıra Juncker AB'nin genişlemesinin devam edeceğine işaret ederek tüm üyelerin Euro para birimine geçmesi için girişimler ve çalışmalar yapmaya hazır olduklarını açıkladı.



Terörizm konusunda birlik içinde daha fazla uluslararası işbirliğine gideceklerini aktaran Juncker ülkelerin kamu savcılarına teröre ilişkin konularda sınır ötesi hareket kabiliyeti ve olanakları getireceklerini duyurdu. Buna göre örneğin Fransız bir savcı minimum aracı ve bürokrasi ile Belçika'daki yerel polise talimat vererek gerekli operasyonu yapılmasını sağlayabilecek.



Günümüzde siber saldırıların top, tüfek ve tanktan daha zararlı olabildiğini belirten Juncker, AB'nin kendi özel siber güvenlik birimini kuracağını açıkladı.



Juncker ayrıca iş güvenliği ve işçi hakları konusunda tüm birlik üyelerinde aynı standartların yakalanması için de girişimlerde bulunacaklarını sözlerine ekledi.



2025 yılına kadar AB'nin kendi güvenlik birliğini oluşturması gerektiğine değinen Komisyon Başkanı, göçmen konusunda ise şunları söyledi:



"Avrupa kapıları kilitli bir kale değil. Hayatını kurtarmak için kaçanlara evimizi açmalıyız ancak meşru olmayan sebeplerle gelenleri de geri göndermeliyiz. İtalya bu konuda doğru politikaları işletiyor fakat diğer üyelerden benzer dayanışmayı göremiyoruz."



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Tags: Avrupa Komisyonu Avrupa Birliği Jean-Claude Juncker #AskJuncker Gepost: 13 september 2017