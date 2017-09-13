Juncker'den Türkiye Açıklaması - "Türkiye'nin, Öngörülebilir Gelecekte AB Üyeliği Gerçekleşmeyecek"

- Juncker'den Türkiye açıklaması

"Türkiye, öngörülebilir gelecekte AB üyeliği gerçekleşmeyecek



STRASBOURG - Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, "Ankara'nın tavrı, öngörülebilir gelecekte Türkiye için AB üyeliğini kapsamıyor" dedi.

Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Strasbpurg kentinde Avrupa Parlamentosu'nda bugün gerçekleştirdiği konuşmasında Türkiye'nin AB üyelik sürecine değindi. Juncker, Türkiye'nin öngörülebilir gelecekte AB üyeliğinin gerçekleşmeyeceğini ifade ederek, yeni ülkelerin müzakere sürecinde adalet ve temel değerlere öncelik verdiğini ancak Türkiye'nin bunları paylaşmadığını savundu. Junker, "Ankara'nın tavrı, öngörülebilir gelecekte Türkiye için AB üyeliğini kapsamıyor" dedi. "Belli bir süredir Türkiye, AB üyeliğinden uzaklaşıyor" ifadelerini kullanan Juncker, "Avrupa, olgun demokrasilerin kıtasıdır. Türkiye'de AB'ye katılımı durdurup ardından üyelik müzakerelerin başarısızlığı için AB'yi suçlamak isteyenlerin olduğu izlenimine kapılıyorum. Bizim tarafımızdan her zaman Türk halkına uzatılacak bir el olacak" dedi.

Avrupa'nın içinde bulunduğu krize dikkat çekerek birliğin dağılmamasına müsaade etmeyeceklerini söyleyen Juncker, İngilizlerin AB'den çıktıklarına pişman olacağını söyledi. AB Komisyonu Başkanı Juncker, Türkiye ile AB arasındaki tıkanmadan dolayı Türkiye'yi suçlayarak "AB gelecekte 27 üyeden fazla olacak. Ama bunun için hukukun üstünlüğü her zaman ön koşul olarak kalmaya devam edecek. Bu Türkiye için de öyle olacak" ifadelerini kullandı.