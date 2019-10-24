Juncker'den Johnson'a "yalancılık" suçlaması

24.10.2019 21:32

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ı Brexit referandumu sırasında yalan söylemekle suçladı.

Juncker, Brüksel'de Avrupa Politika Merkezi (ECP) tarafından düzenlenen forumda yaptığı konuşmada Brexit süreci hakkında değerlendirmelerde bulundu.

AB Komisyonu'nun İngiltere'de yapılan Brexit referandumunun sonuçlarından sorumlu olmadığını söyleyen Juncker, İngiliz halkının Avrupa karşıtı propagandadan etkilendiğini anlattı.

Juncker, İngiltere'de Brexit referandum kampanyaları sırasında Avrupa'nın gerçekleri ile ilgili çok sayıda yalan söylendiğini vurguladı.

Dönemin İngiltere Başbakanı David Cameron'un kendisinden referandum kampanyasına karışmamasını istediğini hatırlatan Juncker, "Bu büyük bir hataydı çünkü hiç kimse Boris Johnson ve diğerlerinin çevreye yaydığı yalanlara itiraz etmiyordu." ifadesini kullandı.

İngiltere, 2016'daki referandumda yüzde 48'e karşı yüzde 52 oyla AB'den ayrılma kararı almıştı.

Brexit referandumdan 1 ay önce Londra Belediye Başkanlığı görevi sona eren Johnson, Muhafazakar Parti milletvekili olarak parlamentoya girmişti. Johnson, referandum öncesi AB karşıtı tutum takınarak Brexit kampanyasında öncü rol oynamıştı.

Kaynak: AA