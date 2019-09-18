Juncker'den brexit açıklaması

18.09.2019 12:58

Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, anlaşmasız Brexit olasılığının "oldukça belirgin" olduğu uyarısını yaparak, gerçek bir Brexit anlaşmasının "olası" olduğunu söyledi.

Juncker, söz konusu anlaşmanın oluşturulabilmesi için kesintisiz çalışmaya ve denemeye devam etmeye hazır olduğunu fakat "çok az zaman" kaldığını belirtirken, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson'la 16 Eylül'deki görüşmelerin "dostane, yapıcı ve kısmen olumlu geçtiğini" söyledi.

AB Brexit Müzakerecisi Michel Barnier de, Çarşamba günü yaptığı açıklamada Birleşik Krallık'ın AB'den ayrılmasının ardından İrlanda adasındaki keskin sınırın geri dönmesini önlemek istediğini belirtti.

Barnier ayrıca, Birleşik Krallık'ı bir kez daha söz konusu maddenin mevcut anlaşmadan çıkarılmasını istiyorsa geri döndürmeyi önlemek için "yasal olarak çalışan bir çözüm" sunması gerektiği konusunda uyardı ve "Kuzey İrlanda ve İrlanda Cumhuriyeti arasındaki fiziksel bir sınıra geri dönmek istemiyoruz, Hayırlı Cuma Anlaşması'nın tüm hükümlerini ve pazar bütünlüğünü korumak istiyoruz" dedi.

Kaynak: DHA