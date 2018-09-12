Juncker: Avrupa Barışın Koruyucusudur

Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Strasburg'da yaptığı dördüncü Birliğe Sesleniş konuşmasına, Avrupa Birliği'nin (AB) barışın koruyucusu olduğunu söylerek başladı ve Avrupa Parlamentosu'nun gelecek 12 aylık gündemini açıkladı.

Juncker'in konuşmasının satır başları şöyle:

Avrupa Birliği'nin kıtaya barış getirdiğini belirten Juncker, Avrupa Birliği'ne biraz daha saygı duyulması gerektiğini söyledi.

Juncker, AB'nin ekonomik krizden sıyrılarak devamlı olarak büyüdüğünü ve 2014 yılında beri 12 milyon istihdam yarattığını hatırlattı.

Juncker, bazı ortakları farklı rotalar çizseler de, Avrupa'nın çok ulusluluğu savunduğunu söyledi.

Avrupa'nın hoşgörülü ve açık bir kıta olması gerektiğini söyleyen Juncker, gelişmiş bir sınır gücünün ülkelerin göç konusunda yeni uygulamalar getirmesine katıda bulunacağını ekledi.

Juncker, Avrupa'nın küresel standartlar yaratmaya devam etmesi gerektiğini söyledi.

AB'nin Birleşik Krallık'ın Birlik'ten ayrılma kararına saygı duyduğunu vurgulayan Juncker, Birleşik Krallık hükümetinin de, Birlik dışındaki pozisyonuyla, üyelik ayrıcalıklarından yararlanmayı sürdüremeyeceklerini anlaması gerektiği uyarısı yaptı. Juncker, bunun yanında Birleşik Krallık'ın AB'nin her zaman politika, ekonomi ve güvenlik konularında bir ortağı oldunu da ekledi.

Euro'nun başarılı bir proje olduğunun altını çizen Juncker, "Euro bağımsız Avrupa'nın aktif aracı olmak zorundadır" dedi.

AB üyesi ülkelerin Birlik'in dış politikalarını veto edememeli diyen Juncker, bu durumun bazı vergilerndirme kuralları için de gerekli olduğunu ekledi.

Juncker, Avrupa'nın "sağlıksız ulusalcılık" yerine "aydınlanmış vatanseverlik" anlayışını benimsemesi gerektiğini söyledi.

Juncker, ülkelerin yaz saati uygulamasını iptal edip etmeme konusunda karar vermeleri gerektiğini, şirketlerin aktif olduğu ülkelerde vergi ödemesi gerektiğini ve Avrupa Komisyonu'nun internet servis sağlayıcılarına terör propagandası yapan web sitelerinin bir saat içinde kapatılmasını sağlayacak kurallar önermesi gerektiğini ekledi. - İstanbul