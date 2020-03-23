Jump Shot: The Kenny Sailors Story Filmi
Jump Shot: The Kenny Sailors Story filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Jump Shot: The Kenny Sailors Story filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.
23.03.2020 14:57 | Son Güncelleme: 23.03.2020 14:57
Jump Shot, modern basketbolun öncülerinden Kenny Sailors'in ilham verici gerçek hikayesini anlatıyor.
Yönetmen: Jacob Hamilton
Senaryo: Jacob Hamilton
Filmin Türü: Belgesel
Orijinal Adı: Jump Shot: The Kenny Sailors Story
Yapımcı Firma: Ralph Smyth Entertainment
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Filmin Süresi: 73 dk.
Dağıtıcı Firma: Ralph Smyth Entertainment
Vizyon Tarihi: 01.01.2070
Jump Shot: The Kenny Sailors Story Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.
Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.
Kaynak: InterSinema.com