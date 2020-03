Jump Shot: The Kenny Sailors Story Filmi Jump Shot: The Kenny Sailors Story filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Jump Shot: The Kenny Sailors Story filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Jump Shot, modern basketbolun öncülerinden Kenny Sailors'in ilham verici gerçek hikayesini anlatıyor. Yönetmen: Jacob Hamilton Senaryo: Jacob Hamilton Filmin Türü: Belgesel Orijinal Adı: Jump Shot: The Kenny Sailors Story Yapımcı Firma: Ralph Smyth Entertainment Yapım Yılı: 2019 Yapım Ülkesi: ABD Orijinal Dili: İngilizce Filmin Süresi: 73 dk. Dağıtıcı Firma: Ralph Smyth Entertainment Vizyon Tarihi: 01.01.2070