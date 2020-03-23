Jump Shot: The Kenny Sailors Story Filmi
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Jump Shot: The Kenny Sailors Story Filmi

Jump Shot: The Kenny Sailors Story filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Jump Shot: The Kenny Sailors Story filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

23.03.2020 14:57 | Son Güncelleme: 23.03.2020 14:57
Jump Shot: The Kenny Sailors Story Filmi

Jump Shot, modern basketbolun öncülerinden Kenny Sailors'in ilham verici gerçek hikayesini anlatıyor.

Yönetmen: Jacob Hamilton

Senaryo: Jacob Hamilton

Filmin Türü: Belgesel

Orijinal Adı: Jump Shot: The Kenny Sailors Story

Yapımcı Firma: Ralph Smyth Entertainment

Yapım Yılı: 2019

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Filmin Süresi: 73 dk.

Dağıtıcı Firma: Ralph Smyth Entertainment

Vizyon Tarihi: 01.01.2070

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Kaynak: InterSinema.com

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