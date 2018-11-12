Jumore, Çin'e Giden Dijital Ağ Geçidi Olarak İşlev Gösterecek

Jumore Başkanı Eric Lu, Çin'in önümüzdeki 15 yılda yaklaşık 30 trilyon dolar civarında ürün ve 10 trilyon dolar civarında hizmet ithalatı gerçekleştireceğini ve bu kapsamda e-ticaret ve dijital teknolojinin ticaretin kolaylaştırılması kapsamında oldukça önemli rol oynayacağını belirtti.

Dijital ekonomi hakkındaki ticaret konferansı yaklaşık 20 ülkeden katılımcıyı ağırladı. 5-10 Kasım tarihleri arasında Şanghay'da ilk kez gerçekleştirilen Uluslararası Çin İthalat Fuarında (CIIE) 'Your gateway to China' (Çin'e giden ağ geçidiniz) temalı ticaret konferansı gerçekleştirdi. Dört oturumdan oluşan toplantı, Rusya, Brezilya, Meksika, Endonezya, Filipinler, Belçika, Kolombiya ve Panama'yı da içerecek şekilde yaklaşık 20 ülkeden yüzlerce siyasi ve ticari katılımcıyı ağırladı.

Jumore Başkanı Eric Lu, toplantıda Çin'in önümüzdeki 15 yılda yaklaşık 30 trilyon dolar civarında ürün ve 10 trilyon dolar civarında hizmet ithalatı gerçekleştireceğini ve bu kapsamda e-ticaret ve dijital teknolojinin ticaretin kolaylaştırılması kapsamında oldukça önemli rol oynayacağını belirtti. Eric Lu, yabancı şirketlerin yüksek kaliteli ürünlerini Çin'de tanıtması ve Çin tarafından önerilen Kuşak ve Yol Girişiminde yer alan lider şirketlerde üretilmesi hususunda JUMORE dijital platformlarının destek sağlayabileceğini ifade etti.

Jumore şimdiye kadar 157 ülkeyle işbirliği kurmuş olup 1 milyon kayıtlı kurumsal üyeyle birlikte tüm yabancı ticaret sürecini içerecek şekilde tedarik ve satın alma bilgisi, projeler, global tanıtım, tedarik zinciri finansmanı, belgelendirme ve danışmanlık alanlarına ilişkin 50 milyon şirketin yer aldığı veri tabanına sahip durumda. Bu kapsamda Jumore, yabancı şirketlere uygun Çinli ortak bulmaları ve satın alma siparişleriyle etkin bir şekilde eşleştirilmesi konusunda yardımcı olarak yabancı ürünlerin Çin'e girmesini sağlamakta. Ayrıca, şirketlere kapsamlı dijital çözümler sunarak şirketlere Çin pazarında destek olmak amacıyla 'ChinaEasy' hizmet paketlerini geliştirdi.

Toplantı esnasında yabancı ülkelerin Çin'deki elçileri, ticaret birliklerinin üyeleri ve şirket ve kurum temsilcileri, JumoreGlobal üyelik hizmet sistemini ele aldı ve da Origem, Home Comforts Ltd. ve Centrofood Industries Ltd. şirketlerini içerecek şekilde pek çok şirket, toplantıdan hemen sonra JUMORE ile işbirliği anlaşması imzaladı. - ŞANGHAY