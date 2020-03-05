Jumbo Filmi
Jumbo filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Jumbo filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.
Animasyon türündeki filmde, sevimli fil Jumbo ile ona yardımcı olan arkadaşlarının yaşadığı maceralar konu ediliyor.
Yönetmen: James Snider
Senaryo: BC Furtney
Filmin Türü: Animasyon
Orijinal Adı: Jumbo
Yapımcı Firma: 0
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Filmin Süresi: 80 dk.
Dağıtıcı Firma: CJ Entertainment Turkey
Vizyon Tarihi: 29.03.2019
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Kaynak: InterSinema.com