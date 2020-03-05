Jumbo Filmi

05.03.2020 14:51 | Son Güncelleme: 05.03.2020 14:51

Animasyon türündeki filmde, sevimli fil Jumbo ile ona yardımcı olan arkadaşlarının yaşadığı maceralar konu ediliyor.

Yönetmen: James Snider

Senaryo: BC Furtney

Filmin Türü: Animasyon

Orijinal Adı: Jumbo

Yapımcı Firma: 0

Yapım Yılı: 2019

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Filmin Süresi: 80 dk.

Dağıtıcı Firma: CJ Entertainment Turkey

Vizyon Tarihi: 29.03.2019



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Kaynak: InterSinema.com