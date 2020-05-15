Jumanji Vahşi Orman filmi nedir? Jumanji Vahşi Orman konusu nedir? Jumanji Vahşi Orman oyuncuları kimler? Jumanji Vahşi Orman filmi hakkında her şey!
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Jumanji Vahşi Orman filmi nedir? Jumanji Vahşi Orman konusu nedir? Jumanji Vahşi Orman oyuncuları kimler? Jumanji Vahşi Orman filmi hakkında her şey!

Yabancı sinemanın en çok beğenilen filmlerinden biri olan Jumanji Vahşi Orman hakkında merak edilenleri sizler için kaleme aldık. Jumanji Vahşi Orman filmi nedir? Jumanji Vahşi Orman konusu nedir? Jumanji Vahşi Orman oyuncuları kimler? Jumanji Vahşi Orman filmi hakkında her şey!

Jumanji Vahşi Orman filmi nedir? Jumanji Vahşi Orman konusu nedir? Jumanji Vahşi Orman oyuncuları kimler? Jumanji Vahşi Orman filmi hakkında her şey!
15.05.2020 10:25 | Son Güncelleme: 15.05.2020 10:25

Türk sinema izleyicisinin beğenerek izlediği filmlerden biri olan ve birkaç yeni versiyonu yapılan dünyacan ünlü film Jumanji Vahşi Orman filmi hakkında merak edilenleri sizler için araştırdık ve kaleme aldık. Jumanji Vahşi Orman filmi tüm dünyada yüksek gişe oranına sahip olmuştu. Türk izleyicisinin ve özellikle gençlerin beğenerek izlediği filmlerden biridir. Jumanji Vahşi Orman filmi nedir? Jumanji Vahşi Orman konusu nedir? Jumanji Vahşi Orman oyuncuları kimler? Jumanji Vahşi Orman filmi hakkında her şey!

JUMANJİ VAHŞİ ORMAN FİLMİ KONUSU NEDİR?

Dört zoraki arkadaş, her biri özel güçlere sahip avatarlara dönüşerek, Jumanji'nin riskli ve tehlikeli dünyasında mahsur kalırlar. Ya hayatlarının en tehlikeli macerasına atılacaklar, ya da sonsuza dek Jumanji'nin içinde kalacaklardır.

1995 yapımı kült film Jumanji'nin devam halkası olan filmin başrollerini Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart ve Nick Jonas üstleniyor. Filmin yönetmen koltuğunda Jake Kasdan otururken, filmin senaryosu ise Scott Rosenberg'e emanet.

JUMANJİ VAHŞİ ORMAN

JUMANJİ VAHŞİ ORMAN FİLM KÜNYESİ NEDİR?

Yönetmen: Jake Kasdan

Tür: Aksiyon, Macera, Fantastik, Komedi

Yapım Yılı: 2017 (119 dk)

Vizyon Tarihi: 29 Aralık 2017 Cuma

Senaryo: Chris Van Allsburg, Chris McKenna

Yapımcı Firma: Radar Pictures

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dil: İngilizce

Orijinal Adı: Jumanji: Welcome to the Jungle

Dağıtıcı Firma: Warner Bros Turkey

JUMANJİ VAHŞİ ORMAN OYUNCULARI KİMLERDİR?

Karen Gillan,

Dwayne Johnson,

Missi Pyle,

Jack Black,

Kevin Hart

Haber Yorumları
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