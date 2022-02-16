Julie Pauline gemisini denize indirdi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Julie Pauline gemisini denize indirdi

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
 - Güncelleme:
Julie Pauline gemisini denize indirdi

Yalova Altınova Tersane Bölgesinde kurulu bulunan özel bir tersane, Norveçli firma için inşa ettiği Julie Pauline isimli balıkçı gemisini denize indirdi.

YALOVA (İHA) - Yalova Altınova Tersane Bölgesinde kurulu bulunan özel bir tersane, Norveçli firma için inşa ettiği Julie Pauline isimli balıkçı gemisini denize indirdi.

Özel olarak tasarlanan gemi, derin deniz balıkçılığı için kullanılacak.

Özel bir tersane tarafından Norveçli balıkçılık şirketi için inşa edilen 'Julie Pauline' isimli balıkçı gemisi, denize indirildi. 44 metre uzunluğunda 9.5 metre genişliğindeki balıkçı gemisinin tasarımı Seacon şirketine ait. Ana güverteye kadar derinliği 4.3 metre olan Julie Pauline adlı gemi, Norveç bayraklı olacak ve derin deniz balıkçılığı için kullanılacak.

Denize indirilmesinin ardından özel tersanenin rıhtımlarına bağlanan geminin çalışmaları devam edecek. - YALOVA

Julie Pauline gemisini denize indirdi

Julie Pauline gemisini denize indirdi

Julie Pauline gemisini denize indirdi

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi

Balıkçılık, Yalova, Gemi, Ekonomi, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title