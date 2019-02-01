Jülide Sarıeroğlu ve Hüseyin Sözlü'den Kazada Hayatını Kaybedenlerin Yakınlarına Başsağlığı Mesajı

Adana'da akşam saatlerinde asker uğurlaması sırasında meydana gelen trafik kazasında ölen ve yaralılar için, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Jülide Sarıeroğlu ile Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Hüseyin Sözlü sosyal medya üzerinde başsalığı diledi.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Jülide Sarıeroğlu sosyal medya üzerinden şu açıklamayı yaptı," Yüreğir İlçemiz, Solaklı Mahallemizde meydana gelen elim trafik kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza allahtan rahmet, hastanelermizde tedavileri devam eden 19 yarlı hem şehrimize acil şifalar diliyorum" mesajını iletti.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ise," Karataş-Adana yolunda asker uğurlama konvoyunda meydana gelen elim kaza haberini derin üzüntü içerisinde öğrenmiş bulunmaktayım. Kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza allahtan rahmet, yaralılar acil şifalar diliyorum" dedi. - ADANA

Kaynak: İHA