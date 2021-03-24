Jülide Sarıeroğlu kimdir? AK Parti MKYK üyesi Jülide Sarıeroğlu kaç yaşında?

Adana Milletvekili olan Jülide Sarıeroğlu, son gelişmelerle gündeme geldi. 24 Mart 2021 günü açıklanan AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi Oy Pusulasında ismi bulununan Sarıeroğlu'nun kim olduğu hakkında araştırmalar başladı. Jülide Eroğlu hakkında merak edilenler ve bilinenlere haberimizden ulaşabilirsiniz!

Adana Milletvekili olan Jülide Sarıeroğlu, son gelişmelerle gündeme geldi. 24 Mart 2021 günü açıklanan AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi Oy Pusulasında ismi bulununan Sarıeroğlu'nun kim olduğu hakkında araştırmalar başladı. Jülide Eroğlu hakkında merak edilenler ve bilinenlere haberimizden ulaşabilirsiniz!

JÜLİDE SARIEROĞLU KİMDİR?

Jülide Sarıeroğlu 7 Haziran 1979'da doğmuş Türk siyasetçidir.

İlk, orta ve lise öğrenimini Adana'da tamamlamasının ardından Gazi Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler Bölümü'nden mezun oldu.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları 2. Olağan Kongresi'nde MKYK üyesi olarak seçildi.

2009 Türkiye yerel seçimleri'nde Çankaya Belediyesi AK Parti Belediye meclis üyesi olarak seçildi.

Haziran 2015 Türkiye genel seçimleri'nde AK Parti Ankara milletvekili olarak meclise giren Sarıeroğlu, Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri'nde tekrar AK Parti Ankara milletvekili olarak meclise girdi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesidir. 19 Temmuz 2017 tarihinde yapılan kabine değişikliği nedeniyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı oldu.

24 Haziran 2018 Türkiye genel seçimleri'nde Ak Partiden Adana Milletvekili seçilerek Milletvekili oldu.

AK PARTİ MYK ÜYESİ JÜLİDE SARIEROĞLU KAÇ YAŞINDA?

Jülide Sarıeroğlu 1979 doğumlu olup 42 yaşındadır.