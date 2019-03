Jülide Sarıeroğlu: "Bir Kenarda El Ovuşturarak Bekleyenler Olduğunu Biliyoruz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, partisinin Niğde İl Başkanlığı tarafından bir otelde düzenlenen vefa yemeğine katıldı.

Partililerin katıldığı programda AK Partili adaylar kendilerini tanıtmasının ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu yaptığı konuşmada, "Salonda çok güzel bir enerji, azim, inanmışlık hissettim. Çalışma adanmışlığı ve fedakarlık hissettim. Bugüne kadar partimizin hangi kademesinde olursa olsun emek vermiş, alın teri dökmüş tüm kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımızın arkasında ona yol arkadaşlığı yapmak her türlü makamdan, mevkiden çok daha kıymetli evlatlarımıza torunlarımıza bırakacağımız en önemli miras. Gerçekten milletine sevdalı bir lidere sahibiz. Hayatını davasına, ülkesine adamış bir lidere sahibiz. Allah başımızdan eksik etmesin" dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Türkiye'yi uçuşa geçirecek, Türkiye'yi daimi olarak birinci lig ülkesi haline getirecek Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminden dolayı hala büyük bir hazımsızlık yaşayan kesim olduğunu söylediği konuşmasında, "31 Mart seçimleri ile alakalı olarak bir kenarda el ovuşturarak bekleyenler olduğunu da biliyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilen 24 Haziran'daki seçimin ardından, hala süreci hazmedemeyenlerin olduğunu belirten Sarıeroğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Türkiye'yi uçuşa geçirecek, Türkiye'yi daimi olarak birinci lig ülkesi haline getirecek Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminden dolayı hala bir hazımsızlık yaşayan kesim var. 31 Mart seçimleri ile alakalı olarak bir kenarda el ovuşturarak bekleyenler olduğunu biliyoruz." Milletin her şeyin farkında olduğunu, 16 yıldır ekonominin sağlam temeller üzerine oturduğunu ve en son yaşanan ekonomik saldırılara karşı çok güçlü şekilde göğüs gerdiklerini vurgulayan Sarıeroğlu, "31 Mart gecesi istikrarın devam etmesiyle birlikte, her şey daha iyi rayına girecektir. İstikrarın devamıyla birlikte hiçbir sıkıntı hiçbir sorun kalmayacak. Milletimiz kenarda el ovuşturanlara bugüne kadar nasıl fırsat vermediyse, her sıkıntılı dönemde basireti ve ferasetiyle olaya el koyduysa, 31 Mart'ta da Türkiye'nin önünü daha da açacaktır. Önümüzdeki 4,5 sene seçimsiz bir dönem" diye konuştu.

Programa Sarıeroğlu'nun yanı sıra Niğde Milletvekilleri Yavuz Ergun, Selim Gültekin, Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan ve Başkan Adayı Emrah Özdemir'in yanı sıra bugüne kadar Niğde'de AK Parti kadrolarında yer almış ve hizmet etmiş kişiler katıldı. - NİĞDE

