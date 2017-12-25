Julian Assange'nin Hesabı Twitter'dan Silindi
Wikileak'ın kurucusu Julian Assange'nin hesabı Twitter'dan silindi.
Wikileak'ın kurucusu Julian Assange'nin hesabı Twitter'dan silindi.
Basında çıkan haberlere göre, İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Ekvator elçiliğinde yaşayan Wikileak'ın kurucusu Julian Assange'nin hesabının bilinmeyen nedenlerle Twitter'dan silindiği belirtildi. Assange'ın Twitter'da bulunan @JulianAssange hesabına ulaşılamadığı ve hesabın Twitter tarafından askıya mı alındığı yoksa kendisinin mi sildiğinin belli olmadığı bildirildi.
(İHA)