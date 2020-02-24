"Julian Assange iade edilmesin" protestosu (2)
Duruşmanın yapılacağı salonun önünde bekleyen insanlar Protestodan detaylar Göstericilerin slogan atması LONDRA - İngiltere'nin başkenti Londra'da 7 yıldır yaşadığı Ekvador Büyükelçiliğinde geçen sene nisan ayında gözaltına alınıp tutuklanan Wikileaks'in kurucusu Julian Assange'ın iadesine...
Duruşmanın yapılacağı salonun önünde bekleyen insanlar
Protestodan detaylar
Göstericilerin slogan atması LONDRA - İngiltere'nin başkenti Londra'da 7 yıldır yaşadığı Ekvador Büyükelçiliğinde geçen sene nisan ayında gözaltına alınıp tutuklanan Wikileaks'in kurucusu Julian Assange'ın iadesine ilişkin davanın ilk duruşması bugün yapılacak. Assange'ın iade edilmesini istemeyen bir grup duruşma salonu önünde protesto düzenledi.