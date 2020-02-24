"Julian Assange iade edilmesin" protestosu (2)
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"Julian Assange iade edilmesin" protestosu (2)

Duruşmanın yapılacağı salonun önünde bekleyen insanlar Protestodan detaylar Göstericilerin slogan atması LONDRA - İngiltere'nin başkenti Londra'da 7 yıldır yaşadığı Ekvador Büyükelçiliğinde geçen sene nisan ayında gözaltına alınıp tutuklanan Wikileaks'in kurucusu Julian Assange'ın iadesine...

24.02.2020 14:34 | Son Güncelleme: 24.02.2020 14:42

Duruşmanın yapılacağı salonun önünde bekleyen insanlar

Protestodan detaylar

Göstericilerin slogan atması - 'nin başkenti Londra'da 7 yıldır yaşadığı Ekvador Büyükelçiliğinde geçen sene nisan ayında gözaltına alınıp tutuklanan Wikileaks'in kurucusu 'ın iadesine ilişkin davanın ilk duruşması bugün yapılacak. Assange'ın iade edilmesini istemeyen bir grup duruşma salonu önünde protesto düzenledi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: "Julian Assange iade edilmesin" protestosu (2)
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